WARBURG RESEARCH stuft ADVA auf 'Buy'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Robert-Jan van der Horst

Analysiertes Unternehmen: ADVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15,50

Kursziel alt: 15,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Adva vor Zahlen von 15,00 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Netzwerkausrüsters sollte noch etwas stärker ausfallen als das ohnehin schon starke Auftaktquartal, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Im dritten Quartal sollten sich dann jedoch Lieferengpässe bei Halbleitern negativ auswirken./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.