Royal Unibrew Buys Crazy Tiger Energy Drinks for DKK 610 Million

(PLX AI) – Royal Unibrew acquires French energy drinks brand Crazy Tiger at enterprise value of around DKK 610 million.

Outlook unchanged at FY EBIT DKK 1,525-1,625 million

Says MC Energy holds around 10% volume share in the fast-growing energy drinks market



Royal UNIBREW Aktie





