Frankfurt am Main



- Mittelständisches Geschäftsklima macht weiteren Sprung nach oben

- Beschäftigungs- und Preiserwartungen deutlich im Plus

- Wachstumsschub im weiteren Jahresverlauf, Risiko Delta-Variante



Infolge der deutlichen Entspannung der pandemischen Lage stehen die Zeichen im

deutschen Mittelstand auf Aufschwung. Das mittelständische Geschäftsklima steigt

im Juni um kräftige 6,7 Zähler auf 12,3 Saldenpunkte, wie das aktuelle

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt. Getragen wird der Anstieg von beiden

Geschäftsklimakomponenten: Die Lageurteile klettern um 10,7 Zähler auf 10,5

Saldenpunkte - das ist der zweithöchste jemals beobachtete Anstieg. Lediglich im

Aufschwung nach der Finanzkrise gab es einmal noch etwas mehr Schub (April 2010:

+11,5 Zähler). Auch ihre Geschäftserwartungen korrigieren die Mittelständler im

Juni um 2,8 Zähler spürbar nach oben. Mit jetzt 13,8 Saldenpunkten sind kleinen

und mittleren Unternehmen so optimistisch wie nie in den vergangenen gut zehn

Jahren.







schon im April und Mai allein getrieben von besseren Urteilen zur aktuellen

Geschäftslage (+3,7 Zähler auf 14,4 Saldenpunkte). Demgegenüber halten sich die

Geschäftserwartungen der Großunternehmen lediglich knapp auf dem Stand des

Vormonats (-0,9 Zähler auf 11,5 Saldenpunkten). Die anhaltende leichte

Konsolidierung der Erwartungen auf einem gleichwohl weiterhin hohen und mit dem

Mittelstand vergleichbaren Niveau deutet auf fortbestehende Knappheiten bei

Vorleistungsgütern und Rohstoffen hin, weswegen die Produktion vor allem in den

Industrieunternehmen und im Bau mit der wachsenden Nachfrage einstweilen nur

unvollständig Schritt halten kann. Unter dem Strich ergibt sich für die

Großunternehmen ein Plus von 1,4 Zählern beim Geschäftsklima auf jetzt 13,1

Saldenpunkte.



Der Blick in die einzelnen nach Wirtschaftsbereichen und

Unternehmensgrößenklassen unterteilten Segmente zeigt, dass das Geschäftsklima

nun überall positiv ist, also über dem von der Nulllinie repräsentierten

langfristigen Durchschnitt liegt. Diejenigen Segmente, die von dem Abbau der

coronabedingten Einschränkungen und der Rückkehr des sozialen Lebens am meisten

profitieren, berichten die größten Anstiege im Vormonatsvergleich. Dies betrifft

besonders ausgeprägt die mittelständischen Einzelhändler (+13,8 Zähler auf 17,8

Saldenpunkte) sowie die mittelständischen Dienstleister, die das Gros

kontaktintensiver Dienstleistungsangebote aus Kultur, Unterhaltung, Gastgewerbe Seite 2 ► Seite 1 von 2



