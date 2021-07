Während dieser Veranstaltung arbeitete SUNWAVE mit Neutroon, einem führenden europäischen NaaS (Network as a Service)-Dienstleister, zusammen und demonstrierte ein 5GSA-Netz auf Basis der Open RAN-Architektur. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, über eine Network-as-a-Service-Plattform einen schnellen 5G-Breitbandzugang in entlegene Gebiete Spaniens zu bringen. Es ermöglicht den IT-Teams von Unternehmen, Städten und privaten Veranstaltungsorten die nahtlose Bereitstellung und Verwaltung privater Mobilfunknetze mit mehreren Mandanten.

BARCELONA, Spain, 7. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Vom 28. Juni bis 1. Juli 2021 fand die weltweit einflussreichste Messe für die Konnektivitätsbranche - MWC Barcelona 2021 - in der Fira Barcelona, Spanien, statt. Als Entdecker und Pionier von 5G-Mobilfunklösungen präsentierte SUNWAVE seine brandneuen Produkte und Lösungen wie „5G Small Cell", „5G iDAS", „5G Intelligent Security" und „Marinesat Marine Satellite Communications" unter dem Motto „Leading 5G New Era", was eine große Anzahl von Besuchern anlockte, die den Stand von SUNWAVE besuchten und mit den Vertretern des Unternehmens kommunizierten.

Gleichzeitig stellte SUNWAVE auf der WMC 2021 die weltweit führenden 5G-DAS-Produkte vor, die die Labortests namhafter internationaler Betreiber in verschiedenen Ländern, wie Europa, Amerika, Japan und Australien, bestanden haben. SUNWAVE ist jetzt ein führender DAS-Lieferant, der fortschrittliche und leistungsstarke DAS-Geräte für eine Reihe von globalen TOP 20-Betreibern bereitstellt. SUNWAVE strebt an, ein weltweit führender Anbieter im DAS-Markt (Distributed Antenna System) zu werden.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie sind viele Branchenvertreter nicht in der Lage, persönlich am MWC 2021 teilzunehmen. Als Reaktion auf die weit verbreiteten Einreiseverbote hat SUNWAVE sowohl vor Ort als auch virtuell Stände betrieben und so eine hybride Erfahrung geschaffen, um Menschen aus aller Welt zu verbinden. Im Rahmen der Virtual Booth veranstaltete SUNWAVE eine Reihe von Online-Workshops, in denen die neuesten Produkte und Lösungen der BU Wireless Coverage, Wireless Network und Wireless Security vorgestellt wurden.

In der 5G-Ära wird SUNWAVE weiterhin seine Vorteile bei F&E und Betriebsdiensten in der 4G/5G-Mobilkommunikation nutzen und aktiv satellitengestützte Breitbandkommunikationstechnologien integrieren, um integrierte satellitengestützte-terrestrische Netzzugangsdienste zu erreichen. Mit der Mission „Make you closer" wird SUNWAVE weiterhin mit globalen Partnern wie der amerikanischen Universität, dem brasilianischen Hafen, der Metro in Singapur, British Hotel, der chinesischen Hochgeschwindigkeitsbahn usw. zusammenarbeiten, um die digitale Transformation der gesamten Branche zu beschleunigen, damit unsere Kunden der Welt näher kommen.

Li Jun, der General Manager des SUNWAVE-Kommunikationsgeschäfts, sagte: „In Zukunft wird SUNWAVE die professionelle und internationale Geschäftsphilosophie beibehalten, auf Innovation bestehen und sich dem Ziel widmen, den Kunden hochwertige und äußerst zuverlässige Kommunikationsprodukte zu liefern."

SUNWAVE Communications Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und ist seit 2007 an der Shenzhen Stock Exchange notiert (Aktiencode: 002115). Als internationaler Mainstream-Anbieter für den Aufbau von Mobilfunknetzen und mobilen Internet-Informationsdiensten engagiert sich SUNWAVE für die Bereitstellung professioneller Produkte und Betriebsdienste in den Bereichen Funkabdeckung, drahtlose Sicherheit, industrielles Internet der Dinge (iIoT), drahtloses Netzwerk, Breitband-Satellitenkommunikation, Leasing von Kommunikationseinrichtungen, mobiles Internet, digitales Marketing und anderen Bereichen.

Medien Kontakt: marketing@sunwave.com