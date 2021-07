SAP – der nächste Volltreffer Gastautor: Daniel Saurenz | 07.07.2021, 12:06 | 13 | 0 | 0 07.07.2021, 12:06 | SAP spielt sein Comeback-Potential am Mittwoch aus. Nach einer Analyse der Bank of America mit einem neuen Kursziel bei 150 Euro zieht die Aktie deutlich an. Wir sind seit April auf der HOTLIST mit einem entsprechenden Optionsschein dabei, der nun 60 Prozent im Plus notiert. Die HOTLIST ist Bestandteil von “Feingold Spekulativ“. Dort erhalten Sie den Turbo-Trader, das Optionsscheindepot und die HOTLIST. Unsere Mail vom 12.April: Liebe Abonnenten, UE681Y liegt mit Basis 130 Euro weit aus dem Geld und ist damit eine sehr spekulative Comeback-Spekulation. Der Schein läuft bis Dezember 2022, bietet also zumindest auf der Zeitzebene etwas Puffer. Wir setzen bei unsere Hotlist wird es zeitnah in einer optisch ansprechender Form geben. Unser heutiger Schein ist ein OS-Call auf SAP. Die WKNliegt mit Basis 130 Euro weit aus dem Geld und ist damit eine sehr spekulative Comeback-Spekulation. Der Schein läuft bis Dezember 2022, bietet also zumindest auf der Zeitzebene etwas Puffer. Wir setzen bei SAP damit weiter auf ein Comeback. Die Aktie ist auch Teil unseres Markenwertportfolios. Das große Thema bei SAP war zuletzt der Gewinn von Alphabet als Kunde, womit man gleichzeitig den Rivalen Oracle ausstach.





