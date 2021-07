Luxemburg (ots) -



- Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verkaufen bei Amazon 1.200 Produkte pro

Minute - diese und andere Kennzahlen veröffentlicht heute Amazon mit seinem

"Unternehmer:innen der Zukunft - KMU Report Deutschland 2021".

- Mehr als 1.000 deutsche KMUs erreichten im letzten Jahr durch den Verkauf bei

Amazon zum ersten Mal einen Umsatz von mehr als einer Million Euro.

- Über das kostenfreie digitale Wissensportal "Quickstart Online" erhielten mehr

als 10.000 KMUs Starthilfe beim Einstieg in den Online-Verkauf.



Amazon hat heute den Report "Unternehmer:innen der Zukunft - KMU Report

Deutschland 2021" vorgestellt. Daraus geht hervor, dass deutsche kleine und

mittlere Unternehmen bislang durch den Verkauf bei Amazon mehr als 150.000

Arbeitsplätze in Deutschland und weitere 5.000 im Ausland geschaffen haben.

Europaweit haben Verkaufspartner:innen aus ganz Europa 550.000 Jobs geschaffen.

Zudem liefert der Bericht eine Reihe von Kennzahlen für das Kalenderjahr 2020:

So sind mehr als 40.000 in Deutschland ansässige KMUs bei Amazon vertreten. Ihr

Umsatz liegt im Durchschnitt bei 450.000 Euro (Vorjahr: 350.000 Euro).









Nicht nur in Summe, sondern auch für die einzelnen Verkaufspartner:innen machte

sich diese positive Entwicklung bemerkbar: Mehr als 15.000 deutsche KMUs, die

bei Amazon verkauften, erzielten im letzten Jahr zum ersten Mal einen Umsatz in

Höhe von mehr als 100.000 Euro, mehr als 1.000 KMUs erwirtschafteten sogar

erstmals mehr als eine Million Euro Umsatz. Beim für viele Verkaufspartner:innen

wichtigen Thema Export wurde 2020 ein Gesamtumsatz von 3,75 Milliarden Euro

erreicht.



Insgesamt vertrieben kleine und mittlere Unternehmen aus Deutschland mehr als

650 Millionen Produkte bei Amazon, zusammengenommen mehr als 1.200 Produkte pro

Minute: am besten verkauften sie in den Kategorien Haushalt, Bekleidung,

Gesundheit & Körperpflege, Sportartikel und Spielzeug. Am häufigsten

exportierten sie in den Segmenten Haushalt, Wireless, Spielzeug, Sportartikel

sowie Gesundheit & Körperpflege.



KMU-Verkaufspartner:innen stammen aus allen Bundesländern: Allein in

Nordrhein-Westfalen waren es mehr als 10.000, rund 8.000 in Bayern und mehr als

5.500 in Baden-Württemberg. Die höchsten Exportumsätze durch den Verkauf bei

Amazon wurden von KMUs aus Nordrhein-Westfalen mit einer Gesamtsumme von rund

einer Milliarde Euro erzielt.



Der komplette Report findet sich hier (https://blog.aboutamazon.de/unternehmertu

m-f%C3%B6rdern/unternehmer-innen-der-zukunft-so-erfolgreich-sind-kmus-auf-amazon

) .



"Jeden Tag arbeiten wir mit tausenden von kleinen und mittleren Unternehmen



