Berlin (ots) -



- Externe Arbeitskräfte werden immer häufiger als erfolgskritische

Leistungsträger erkannt und als fester Teil der Belegschaft betrachtet.

- Die bestehenden Personalsysteme und Methoden sind jedoch häufig nur auf die

Festangestellten ausgelegt.

- Der ganzheitliche Blick auf die sogenannten Workforce Ecosystems bedeutet

einen Paradigmenwechsel für die Personalarbeit.



Führungskräfte fassen ihre Belegschaft heute zunehmend weiter und betrachten

einen großen Kreis externer Arbeitskräfte als Teil davon: Dienstleister,

freiberufliche App-Entwickler, Gigworker und sogar Bots. Gleichzeitig sind

personalbezogene Praktiken, Systeme und Prozesse noch primär auf die

Festangestellten ausgelegt. Diese Diskrepanz wird zu einer wachsenden

Herausforderung für Strategie, Führung, Organisationskultur und

Personalmanagement führen. Gefragt ist ein integrierter Ansatz, um diese

heterogene Gruppe von internen und externen Mitarbeitenden als Ecosystem

gleichermaßen erfolgreich zu managen. Dies zeigen die Ergebnisse der aktuellen

Studie "Workforce Ecosystems", die das Beratungsunternehmen Deloitte in

Zusammenarbeit mit dem MIT Sloan Management Review durchgeführt hat.





Externe Arbeitskräfte erledigen mehr und auch wichtigere ArbeitLaut Studie definieren 75 Prozent der weltweit befragten Unternehmen ihreBelegschaft breiter als nur Voll- und Teilzeitkräfte - eine Struktur ausinternen und externen Akteuren, die darauf ausgelegt ist, im Zusammenspiel Wertefür eine Organisation zu schaffen. Ein System, das die Studienautoren alsWorkforce Ecosystems bezeichnen und aus sogenannten Komplementaritäten undInterdependenzen besteht. Ersteres steht für die Mitarbeitenden oderOrganisationen, die unabhängig voneinander arbeiten, aber gemeinsamen KundenMehrwert bieten. Bei Interdependenzen sind Mitglieder des Ecosystems für ihrengemeinsamen Erfolg (oder Misserfolg) aufeinander angewiesen; sie gewinnen oderverlieren gemeinsam.Ein Drittel der Umfrageteilnehmer erwartet, dass sie in den nächsten 18 bis 24Monaten verstärkt auf externe Mitarbeitende zurückgreifen werden. "Unternehmenarbeiten zunehmend in Netzwerken, in denen Experten aus unterschiedlichenEinheiten sich zu leistungsfähigen Teams zusammenfinden - und das über dieGrenzen von Unternehmen hinweg", sagt Maren Hauptmann, Leiterin des BereichsOrganization Transformation & Talent bei Deloitte. "Es gehört zu den größtenHerausforderungen der Führung, solche Workforce Ecosystems richtig zu steuern.Denn: In ihnen entsteht oft geschäftskritischer Mehrwert. Jedoch nur dann, wennFührungskräfte über die notwendige Erfahrung verfügen."