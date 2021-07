XTPL S.A. stärkt ihre Präsenz auf den Britischen Inseln

XTPL S.A. als ein globaler Anbieter von bahnbrechenden Nanodrucklösungen für den weltweiten Elektronikmarkt, beabsichtigt, seine Technologie in Großbritannien und Irland einzuführen. Das Unternehmen begann die Zusammenarbeit mit einem Fachvertrieb in der Region, der Semitronics Sales Ltd.

Mit der Kooperation mit Semitronics werden die XTPL-Technologie und -Produkte eine breitere Anwendung bei innovativen Unternehmen finden: bei F&E-Zentren, Forschungseinheiten und Technologieunternehmen, die in den Bereichen Nanotechnologie, gedruckte Elektronik und Halbleiter in Großbritannien und Irland tätig sind. Diese Partnerschaft wird auch dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad und die Anerkennung der innovativen Lösungen des Unternehmens bei globalen Marktteilnehmern zu erhöhen.

"Die Branche der gedruckten Elektronik oder Halbleiterindustrie wächst auch in Europa. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem sehr erfahrenen Team von Semitronics unsere Präsenz auf dem britischen und irischen Markt zu stärken. Semitronics erreicht effektiv Märkte, die in Bezug auf die von XTPL angebotene Technologie wichtig sind. Dabei hoffen wir, dass bald unser Demonstrator der Technologie Delta Printing System und unser einzigartiges Angebot an hochwertigen Tinten auf der Basis von metallischen Nanopartikeln auf den britischen Inseln erhältlich sein wird", sagt Filip Granek, Vorstandsvorsitzender bei XTPL S.A.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit XTPL, da wir von der Technologie und den Lösungen des Unternehmens sehr beeindruckt sind. Nach unserer Meinung hat die Technologie UPD (engl. Ultra-Precise Deposition) ein erhebliches Potenzial für unsere Kunden. Dank ihrer Einzigartigkeit in Bezug auf eine sehr hohe Druckpräzision wird diese Technologie sicherlich nicht nur in Forschungs- und Entwicklungsprojekten Anwendung finden, sondern auch kann für fortgeschrittenes Prototyping und bei ausgewählten industriellen Einsatzbereichen genutzt werden. Bereits jetzt sehen wir bei unseren Kunden Interesse an den Produkten von XTPL. In unserem Geschäft wählen wir unsere Partner sehr sorgfältig aus und unser Portfolio umfasst nur diejenigen, die die innovativsten Lösungen von bewährter Qualität anbieten", sagt Jeremy Davis, Geschäftsführer bei Semitronics Sales Ltd.