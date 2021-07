UBS stuft ALSTOM auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillermo Peigneux Lojo

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 55 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der wesentliche Aspekt sei wie erwartet der freie Barmittelabfluss (FCF) in der ersten Geschäftsjahreshälfte 2021/22 gewesen, der mit bis zu 1,9 Milliarden Euro veranschlagt worden sei, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn er und viele andere enttäuscht seien, was das Thema FCF betreffe und es Zeit brauche, wieder Vertrauen aufzubauen, halte er die Aktie des Bahntechnikunternehmens dennoch für ein attraktives Investment./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 21:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 21:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.