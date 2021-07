Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Hermle verzeichnet deutlichen Aufwärtstrend

Hermle verzeichnet deutlichen Aufwärtstrend

Per Ende Mai 2021 steigt Auftragseingang um 28 % auf 134 Mio. Euro

Konzernumsatz mit 113 Mio. Euro noch 14 % unter Vorjahr

Im Gesamtjahr mindestens stabiler Umsatz mit Chancen auf Wachstum von 10 % oder mehr erwartet

Hauptversammlung stimmt unveränderter Ausschüttung von 5,05 Euro je Vorzugsaktie zu und bestätigt Aufsichtsrat



Gosheim, 7. Juli 2021 - Die Maschinenfabrik Berthold Hemle AG verzeichnet im laufenden Geschäftsjahr 2021 eine zunehmende, deutliche Nachfrageerholung. Der Auftragseingang des schwäbischen Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialisten stieg in den ersten fünf Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 konzernweit um 27,9 % auf 134,4 Mio. Euro (Vj. 105,1 Mio. Euro). Im Inland gab es ein Plus von 43,2 % auf 52,7 Mio. Euro (Vj. 36,8 Mio. Euro) und im Ausland von 19,6 % auf 81,7 Mio. Euro (Vj. 68,3 Mio. Euro). Dabei, so der Hermle-Vorstand auf der heutigen Hauptversammlung, zeigte sich ein weiter wachsender Bedarf im Bereich Industrie 4.0. Das Unternehmen bietet hier ein komplettes Spektrum von automatisierten Einzelmaschinen bis zu vollständig integrierten Automationslösungen. Außerdem belebte sich neben den pandemiestabileren Branchen wie der Verpackungs-, Elektronik- und Medizintechnikindustrie zuletzt auch das Geschäft mit den Teilbereichen der Automobilindustrie, die nicht direkt von der automobilen Wende betroffen sind. Der Auftragsbestand belief sich am 31. Mai 2021 konzernweit auf 66,3 Mio. Euro gegenüber 73,0 Mio. Euro am Vorjahresstichtag und 44,8 Mio. Euro per Ende 2020.

Der Hermle-Konzernumsatz lag in den ersten fünf Monaten 2021 mit 112,9 Mio. Euro noch 14,0 % unter dem Vergleichswert des Vorjahres (Vj. 131,3 Mio. Euro). 46,4 Mio. Euro des Gesamtvolumens entfielen auf das In- (Vj. 52,5 Mio. Euro) und 66,5 Mio. Euro auf das Ausland (Vj. 78,8 Mio. Euro). Das Ergebnis entwickelte sich wie erwartet deutlich unterproportional zum Umsatz. Ursächlich dafür sind zum einen anhaltend starke Preissteigerungen bei Zukaufmaterialien und Energie, die bisher nicht an die Kunden weitergegeben wurden, und zum anderen das Ziel von Hermle, die Belegschaft während der Pandemie intakt zu halten, um danach wieder schnell durchstarten zu können. Die Zahl der Beschäftigten ging bis Ende Mai 2021 nur leicht auf 1.297 zurück (31.05.2020: 1.303), und der Umfang der Kurzarbeit wurde etwas reduziert.