Sparer – wie reich ist Deutschland?

Unser Land ist eine der führenden Wirtschaftsnationen der Welt und in Europa klar die Nummer eins. Aber spiegelt sich das auch in der Vermögenssituation der Menschen wider? Nein, wir liegen deutlich hinter z.B. Frankreich oder Italien. Und wenn die Politik den privaten Vermögensaufbau weiter behindert und stattdessen die (Steuer-)Lasten erhöht, wird die Altersarmut dramatisch zunehmen. Wir stellen die Analyse von Robert Halver, Baader Bank AG für die Südseiten der Börse München vor. Den Ausweg aus der Nullzinsfalle haben wir uns im Börsendienst auf die Fahne geschrieben. In Feingold Invest erhalten Anleger und Sparer börsentäglich entsprechende Anlageprodukte und die entsprechenden Depots.