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i3 Energy PLC Announces Results of Accelerated Bookbuild

Autor: Accesswire
07.07.2021, 13:02  |  14   |   |   

THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN (THIS 'ANNOUNCEMENT') IS RESTRICTED AND IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, …

THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN (THIS 'ANNOUNCEMENT') IS RESTRICTED AND IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL ('RESTRICTED JURISDICTION'). THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES. THE SECURITIES DISCUSSED HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE 'US SECURITIES ACT') AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE US SECURITIES ACT. NO PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES DISCUSSED HEREIN IS BEING MADE IN THE UNITED STATES AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN DOES NOT CONSTITUTE AN OFFERING OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA OR NEW ZEALAND. THIS ANNOUNCEMENT SHOULD BE READ IN ITS ENTIRETY.

FURTHER, THIS ANNOUNCEMENT IS MADE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR ISSUE OR SOLICITATION TO BUY, SUBSCRIBE FOR OR OTHERWISE ACQUIRE SHARES IN i3 ENERGY PLC IN ANY JURISDICTION IN WHICH ANY SUCH OFFER OR SOLICITATION WOULD BE UNLAWFUL.

THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 7 OF REGULATION (EU) NO 596/2014 (AS IMPLEMENTED INTO ENGLISH LAW) BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 AND CERTAIN OTHER IMPLEMENTING MEASURES) ('MAR'). PRIOR TO PUBLICATION, CERTAIN INFORMATION CONTAINED WITHIN THIS ANNOUNCEMENT WAS DEEMED TO CONSTITUTE INSIDE INFORMATION FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 7 OF MAR. IN ADDITION, MARKET SOUNDINGS (AS DEFINED IN MAR) WERE TAKEN IN RESPECT OF THE PLACING WITH THE RESULT THAT CERTAIN PERSONS BECAME AWARE OF INSIDE INFORMATION (AS DEFINED IN MAR), AS PERMITTED BY MAR. DUE TO THE PUBLICATION OF THIS ANNOUNCEMENT, THOSE PERSONS THAT RECEIVED INSIDE INFORMATION IN A MARKET SOUNDING ARE NO LONGER IN POSSESSION OF SUCH INSIDE INFORMATION RELATING TO THE COMPANY AND ITS SECURITIES.

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