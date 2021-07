Neptune erweitert Bitcoin-Mining-Betriebe mit gesicherter Bestellung von Mining-Geräten der nächsten Generation

Die Mining-Geräte wurden über das wachsende Netzwerk an globalen Blockchain-Partnern von Neptune bezogen, die das Unternehmen mit der leistungsstärksten verfügbaren Mining-Hardware versorgen. Der Antminer S19 Pro ist der Bitcoin-ASIC-Miner der neuesten Generation des führenden Hardwareherstellers Bitmain. Der Antminer S19 Pro, der mit dem SHA-256-Algorithmus schürft, erreicht eine Hashrate von 110 Terahash pro Sekunde (TH/s) bei einer Energieeffizienz von 29,5 Joule pro Terahash (J/TH) und einer Leistungsaufnahme von 3.250 W.

Die gesicherte Bestellung von Neptune der 200 S19 Pro-Geräte soll bis Ende Sommer 2021 geliefert und funktionsfähig sein und eine kombinierte Hashrate von 22.000 TH/s produzieren. Neptune wird weiterhin mit Partnern und Lieferanten zusammenarbeiten, deren Hauptaugenmerk auf erneuerbare Energien gerichtet ist und die zur Green-Bitcoin-Initiative von Neptune passen.

„Die Geduld bei der Erweiterung unserer Bitcoin-Mining-Betriebe hat sich ausgezahlt, da der Preis der Geräte in den vergangenen zwei Monaten beträchtlich gesunken ist. Wir haben mit dem Kauf gewartet, bis der gefühlte kurzfristige Tiefpunkt erreicht wurde. Wir freuen uns darauf, unsere bestehende Flotte an Mining-Geräten mit diesen neuen S19 Pros zu erweitern, und werden sie so schnell wie möglich in Betrieb nehmen“, sagte Cale Moodie, CEO von Neptune. „Seine bestehenden Partnerschaften versetzen Neptune in eine günstige Position, um seine Bitcoin-Mining-Umsätze rasch und effizient zu skalieren und gleichzeitig von den Preisschwankungen des Marktes zu profitieren. Wir werden die Aktionäre weiterhin über den Fortschritt informieren, sobald neue Informationen vorliegen und weitere Geräte beschafft werden.“