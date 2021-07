Tryp Therapeutics kooperiert mit der University of Michigan zur Evaluierung proprietärer Formulierungen

Tryp hat außerdem einen Beratungsvertrag mit Dr. med. George Mashour abgeschlossen, der als Vorsitzender der Abteilung für Anästhesiologie an der medizinischen Fakultät der University of Michigan tätig ist

San Diego, Kalifornien (USA) – 7. Juli 2021 Tryp Therapeutics (CSE:TRYP; OTCQB:TRYPF) („Tryp“), ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von psilocybinbasierten Präparaten für Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf über beschleunigte Zulassungswege konzentriert, gab heute eine Vereinbarung mit der University of Michigan bekannt, in deren Rahmen die Universität Forschungsarbeiten zu Tryps PFNTM-Programm (Psilocybin-for-Neuropsychiatric Disorders) durchführen wird.

Tryp arbeitet mit der University of Michigan als Teil einer Reihe vergleichender Studien zusammen, die Tryps Portfolio an geistigem Eigentum an TRP-8803, einer neuartigen Arzneimittelformulierung des Unternehmens, demnächst im Vergleich zu herkömmlichen oralen Formulierungen von synthetischem Psilocybin erweitern sollen. Diese Studienreihe wird auch die Überleitung von TRP-8803 in die klinischen Phase-2b-Studien erleichtern.

Die Studien, die mit dem Chronic Pain & Fatigue Research Center und dem Center for Consciousness Science an der Abteilung für Anästhesiologie der University of Michigan durchgeführt werden, sollen 1) in einem präklinischen Modell für chronische zentrale Schmerzen den Zusammenhang zwischen einer psilocybininduzierten Zunahme der neurophysiologischen Komplexität und Schmerzindizes, 2) die Wirkung alternativer Verabreichungsmethoden von Psilocybin auf Schmerzindizes und Glutamat/GABA in der Insula sowie 3) PK-Analysen von Blutproben nach oraler Verabreichung wie auch nach neuartigen Verabreichungsmethoden von Psilocybin untersuchen.

„Wir freuen uns auf den Beginn unserer Zusammenarbeit mit der University of Michigan, in der kritische Forschung die einzigartigen Eigenschaften unserer proprietären Psilocybin-Formulierung und -Verabreichungsmethode unterstützt“, sagte Dr. Jim Gilligan, President und Chief Science Officer von Tryp Therapeutics. „Die University of Michigan verfügt über umfangreiche Expertise in der Dosierung und Verabreichung von pharmazeutischen Wirkstoffen sowie über Kompetenzen von Weltklasse bei mehreren schmerzbezogenen Indikationen, die mit unseren Interessen übereinstimmen. Wir gehen davon aus, dass dies die erste von vielen Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit dieser renommierten akademischen Institution sein wird.“