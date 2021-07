Alvotech startet klinische Studien für AVT04, ein vorgeschlagenes Biosimilar zu Stelara (Ustekinumab)

Alvotech, das isländische Biosimilar-Unternehmen, gab heute bekannt, dass dem ersten Patienten in der vergleichenden, bestätigenden klinischen Wirksamkeits- und Sicherheitsstudie (AVT04-GL-301) für AVT04, Alvotechs vorgeschlagenes Biosimilar zum Referenzprodukt Stelara, eine Dosis verabreicht wurde. Ziel der Studie ist der Nachweis der therapeutischen Äquivalenz zwischen AVT04 und Stelara in Bezug auf Sicherheit, Wirksamkeit und Immunogenität bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer chronischer Plaque-Psoriasis.

Die Studie AVT04-GL-301 wird in fünf Ländern in Mittel- und Osteuropa durchgeführt und es wird erwartet, dass ungefähr 530 Patienten in die Studie aufgenommen werden.