Foto: finanzbusiness Jaffé verkauft Wirecard-Tochter in Indien Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 21 | 0 | 0 07.07.2021, 13:49 | Der Wirecard-Insolvenzverwalter kommt beim Verkauf der internationalen Töchter voran: Nun geht die indische Wirecard Forex an Nium. Insgesamt flossen nach Informationen von FinanzBusiness bereits 600 Mio. Euro in die Insolvenzmasse.

