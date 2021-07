Insgesamt herrscht seit März letzten Jahres bei der BASF-Aktie ein Aufwärtstrend, auch konnte der vorherige und mehrjährige Abwärtstrend bereits Ende 2020 überwunden werden. Höher als 73,00 Euro konnte BASF in der Folge jedoch nicht zulegen, seit Anfang dieses Jahres herrscht eine Konsolidierung, die ihr vorläufiges Ende am EMA 50 um 64,05 Euro fand. Doch Kaufstimmung ist noch nicht so richtig aufgekommen, in dieser Woche musste BASF erneut einen Rückschlag an der oberen Abwärtstrendlinie kassieren. Das könnte noch weitere Abschläge für die Aktie bedeuten, das übergeordnete Chartbild seit Ende 2018 deutet jedoch auf eine klare Trendwende in Form einer SKS-Formation hin.

Weitere Abschläge abwarten

Sollte sich der Abwärtstrend der letzten Wochen weiter fortsetzen, käme unterhalb von 64,00 Euro ein Abschlag auf das markante Unterstützungsniveau um 61,00 Euro ins Spiel. Diese Stelle wäre anschließend perfekt für einen Long-Einstieg mit Zielen um 75,00 Euro geeignet, aber erst oberhalb dieser Marke ließe sich tatsächlich eine erfolgreiche Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation aktivieren. Das könnte BASF sogar in den Bereich der Hochs aus Anfang 2018 vorantreiben. Nur tiefer als 55,00 Euro sollte es dabei nicht mehr abwärts gehen, dies würde nämlich mit einem klaren Scheitern von Käufern einhergehen und könnte Abschläge auf 45,91 Euro bereithalten.