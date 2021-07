DZ BANK stuft CANCOM auf 'Halten'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Cancom auf "Halten" mit einem fairen Wert von 53 Euro belassen. Nachdem fru?her der Lizenzverkauf der wichtigste Wachstumstreiber für Software-Unternehmen gewesen sei, werde nun angestrebt, periodisch wiederkehrende Umsätze zu erzielen und so Schwankungen bei den Erlösen zu glätten, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden deutschen Branchenstudie. Basis sei die Subskription, also der Bezug einer Leistung im Abonnement. Das Angebot wandele sich somit zu einer Komplettdienstleistung: Software-as-a-Service (SaaS). Cancoms strategischer Umbau von einem angestaubten IT-Systemintegrator zum attraktiven Managed-Services-Provider mache gute Fortschritte. Die Aktie sei allerdings fair bewertet./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 10:47 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 11:16 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.