Plant Veda Foods Ltd. stellt Claire Smith als Aufsichtsratmitglied vor, Vegan Angel Investorin und Unternehmerin

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 7. Juli 2021 – Plant Veda Foods Ltd. („Plant Veda“ oder das “Unternehmen”) (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich, Claire Smith, Gründerin und Principal bei Beyond Impact Vegan Advisors, in den Vorstand des Unternehmens aufzunehmen.

"Wir freuen uns, Claire Smith als Teil unseres Vorstands zu haben und die Mission von Plant Veda weiter voranzutreiben. Claire verfügt über ein umfangreiches Wissen im Bereich der Kapitalmärkte und der globalen pflanzenbasierten Lebensmittelindustrie. Claires kontinuierliches Engagement wird die Produktinnovation vorantreiben und Plant Vedas Plan zur internationalen Expansion, insbesondere in Europa, weiter vorantreiben", sagt Michael Yang, Präsident und Direktor von Plant Veda.

Claire ist seit 2020 Teil des Vorstands von Plant Veda, nachdem Beyond Impact Vegan Partners LP in das Unternehmen investiert hat. Claire hat mehr als 35 Jahre Erfahrung im Kapitalmarkt und war zuvor bei globalen Investmentbanken und Investmenthäusern tätig, wobei ihr veganer Lebensstil und ihr Umweltbewusstsein zur Gründung der humanen Investmentplattform Beyond Investing geführt haben. Beyond Investing schafft eine Plattform für Investitionen, die von Tierschützern und klimabewussten Investoren vorangetrieben werden, und konzentriert sich auf die Zuteilung von Kapital sowohl in börsennotierte Aktien als auch in Risikokapital innerhalb des Sektors der veganen, pflanzenbasierten und tierfreundlichen Produkte und Dienstleistungen. Beyond Investing ist auch der Architekt des US Vegan Climate Index und Sponsor des US Vegan Climate Exchange Traded Fund.

Börsennotierung in Frankfurt

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass die Stammaktien von Plant Veda nun an der Frankfurter Börse ("FRA") unter der WKN "A3CS6B" notiert sind.

Die Frankfurter Wertpapierbörse, die von der Deutschen Börse AG betrieben wird, ist einer der größten Handelsplätze für Wertpapiere weltweit und die größte der acht Börsen in Deutschland. Es wird erwartet, dass die Notierung von Plant Veda in Frankfurt den Handel mit den Aktien des Unternehmens für Investoren in Europa und international erleichtern wird. Die Aktien des Unternehmens sind weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol MILK notiert.