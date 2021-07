Blue Elephant Energy AG erhält neuen Großaktionär - Athos Family Office investiert € 75 Mio. und hält zukünftig 15% am Unternehmen

Die Blue Elephant Energy AG (BEE) erhält einen neuen Großaktionär. Athos, das Family Office der Familie Strüngmann, wird im Rahmen einer privaten Kapitalerhöhung € 75 Mio. zeichnen und dadurch mit 15% weiterer Großaktionär. Darüber hinaus erhält Athos eine Option für eine Anschlussfinanzierung in gleicher Größenordnung.

Das Unternehmen wird seine Wachstumsstrategie mit unveränderter Dynamik fortsetzen und ist hierfür sehr gut finanziert.

Die BEE wird den für das dritte Quartal 2021 geplanten Börsengang daher nicht umsetzen.

Hamburg, 7. Juli 2021Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy ( www.blueelephantenergy.com ) erhält mit Athos einen neuen Großaktionär. Athos wird eine private Kapitalerhöhung in Höhe von € 75 Mio. zeichnen und im Gegenzug zukünftig 15% an der Gesellschaft halten. Darüber hinaus hat Athos eine Option bis zu € 75 Mio. weiteres Eigenkapital zu investieren. Vorstand und Aufsichtsrat der BEE haben daher gemeinsam entschieden, den IPO Prozess für den Börsengang im dritten Quartal frühzeitig, bereits vor dem Festlegen der Bookbuildingspanne, zu stoppen.Athos ist das Family Office der Familie Strüngmann und zählt zu einem der renommiertesten Investoren Deutschlands. Als langfristig orientierter Investor setzt Athos in ihrem Portfolio auf Innovation und Nachhaltigkeit. Das Family Office ist unter anderem Mehrheitseigner der BioNTech SE, an der die Familie Strüngmann seit Gründung maßgeblich beteiligt ist.Felix Goedhart, CEO der Blue Elephant Energy AG kommentiert: "Athos ist der perfekte Partner für uns und passt wunderbar in unsere unternehmerisch geprägte Aktionärsstruktur. Jetzt gehen wir gemeinsam daran, unsere Wachstumsstrategie mit großen Schritten umzusetzen."