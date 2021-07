Vicinity Motor Corp. kündigt feierlichen ersten Spatenstich der neuen Buy-America-Montageanlage in Washington an

Montagewerk in Washington State soll im 1. Halbjahr 2022 eröffnet werden

VANCOUVER, BC / 7. Juli 2021 / Vicinity Motor Corp. (TSXV:VMC)(NASDAQ:VEV)(FSE:6LG) („Vicinity Motor“, „VMC“ oder das „Unternehmen“) (vormals Grande West Transportation Group Inc.), ein führender Anbieter von Elektro-, CNG-, Gas und Clean-Diesel-Fahrzeugen, wird am Freitag, dem 9. Juli 2021, in Ferndale, Washington, eine Zeremonie ausrichten, um den ersten Spatenstich zum Baubeginn der neuen „Buy-America-konformen“-Fahrzeugmontageanlage zu feiern.

Das neue Werk wird das erste US-Montagewerk für die wachsende Palette von Elektro-, CNG-, Gas und Clean-Diesel-Fahrzeugen von Vicinity Motor Corp. sein. Das Objekt befindet sich in der Nähe des Hauptsitzes des Unternehmens in Aldergrove, British Columbia, Kanada, mit einfachem Zugang zu Hafen, Bahn und LKW-Versand und -Empfang. Der Betrieb in der Anlage wird Buy-America-konforme Montage, Inspektionen vor der Auslieferung, Forschung und Entwicklung sowie allgemeine technische Arbeiten und Serviceleistungen umfassen. Das Werk wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in Betrieb gehen.

William Trainer, Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp., wird die Veranstaltung um den ersten Spatenstich leiten. Er wird von Mitarbeitern und staatlichen und lokalen Regierungsvertretern begleitet werden, darunter Jay Inslee, der Gouverneur des Staates Washington, und Roman Cornell, Präsident von ABC Companies, dem US-Vertriebspartner von Vicinity.

Die Zeremonie beginnt um 11:00 Uhr PST am 5354 Pacific Fern Drive, Ferndale, WA 98248, USA.

„Wir möchten alle Kunden und Personen, die sich für Vicinity und die Zukunft des nachhaltigen öffentlichen Nahverkehrs interessieren, einladen, an dieser Feier teilzunehmen,“ meinte Trainer. „Der Tag markiert den Baubeginn unseres neuen US-Montagewerks, das unsere Produktion für eine Buy-America-konforme Fertigung unserer Vicinity-Bus-Produktlinie steigern wird. Angefangen mit dem VMC 1200 werden wir dies auch zur neuen Heimat für unsere neu angekündigte Elektro-LKW-Linie machen. Wir haben die Anlage so konzipiert, dass sie flexibel und erweiterbar ist und bis zu 1.000 Fahrzeuge pro Jahr ausliefern kann.“