Roscan Gold meldet überzeugende Bohrergebnisse!

Roscan Gold hat neueste Bohrergebnisse vom Kandióle-Projekt gemeldet. Im Q3 soll es die erste Ressourcenschätzung geben.

Kandióle-Goldprojekt: Ein Übernahmekandidat?

Kandióle ist das Hauptprojekt von Roscan Gold. Dort hat man bereits mehrere Goldzonen fortgeschritten exploriert und ist immer wieder auf sehr hohe Goldgrade gestoßen, wie beispielsweise hier und hier. In diesen Zonen liegt auch der Fokus des Unternehmens. Bereits im dritten Quartal will man für Kandióle die mit Spannung erwartete erste Ressourcenschätzung vorlegen. Im Umkreis von weniger als 100 Kilometern um Kandióle befinden sich ein halbes Dutzend Goldminen mit Betreibern wie Barrick Gold (Loulo-Gounkoto-Mine), B2Gold (Fekola-Mine) oder auch IAMGold (Sadiolo und Boto). Die Analysten von Stifel GMP sehen in Kandióle das Potenzial für ein mehrere Millionen Unzen Gold umfassendes Vorkommen und deshalb im Unternehmen auch einen Übernahmekandidaten. Hier könnte aus mehrere Vorkommen auf der Liegenschaft eine zentrale Mühle betrieben werden, oder das Erz in bestehenden Anlagen eines möglichen Übernehmers verarbeitet werden. Das Kursziel der Stifel-Analysten liegt bei 0,80 CAD und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Das Papier war im Zuge des Goldpreisverfalls in den vergangenen Wochen um grob ein Viertel zurückgekommen. Der Kurs bewegt sich nur minimal oberhalb des Platzierungspreises des Financings im Mai (siehe hier).