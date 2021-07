Membership Collective Group, INC. gibt den Start des Börsengangs bekannt

Membership Collective Group („MCG“), eine globale Mitgliedschaftsplattform, bestehend aus Soho House, Soho Works, The Ned, Scorpios Beach Club und Soho Home sowie verwandten digitalen Plattformen, gab heute den Beginn der Roadshow für den geplanten Börsengang ihrer Stammaktien der Klasse A bekannt. MCG hat eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht, um 30.000.000 Aktien seiner Stammaktien der Klasse A der Öffentlichkeit anzubieten. Darüber hinaus gewährt MCG den Underwritern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 4.500.000 weiteren Stammaktien der Klasse A. Der Börsengangspreis wird voraussichtlich zwischen 14,00 und 16,00 USD pro Aktie liegen. MCG hat die Notierung seiner Stammaktien der Klasse A an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol „MCG“ beantragt.

Soho House New York (Photo: Business Wire)

J.P. Morgan, Morgan Stanley und BofA Securities werden als gemeinsame Lead Book Runner für das vorgeschlagene Angebot fungieren. Goldman Sachs & Co. LLC und HSBC werden gemeinsame Bookrunner sein. Citigroup, William Blair und Loop Capital Markets werden als Co-Manager fungieren.

Das vorgeschlagene Angebot in den USA wird nur mittels eines Prospekts erfolgen. Kopien des vorläufigen Prospekts sind, sofern verfügbar, erhältlich bei: JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmorgan.com oder telefonisch unter (866) 803-9204 oder Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department (Prospektabteilung), 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com.

Eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 bezüglich des geplanten Börsengangs wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht wirksam geworden. Diese Wertpapiere dürfen weder verkauft noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor der Zulassungsantrag bewilligt wurde.

Der oben genannte Prospekt und die Registrierungserklärung stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere an oder von einer Person im Vereinigten Königreich oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar, für die oder in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Der oben genannte Prospekt und die Registrierungserklärung richten sich nicht an Personen im Vereinigten Königreich und werden nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und dürfen nicht an diese weitergegeben werden. Und keine solche Person im Vereinigten Königreich oder in einer anderen Gerichtsbarkeit darf Anteile an MCG zeichnen oder erwerben oder sich anderweitig auf den Inhalt dieses Prospekts verlassen. Darüber hinaus stellt diese Pressemitteilung weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.