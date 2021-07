Foto: M. B. M. - unsplash Warren Buffett vs. Top-Trader – so unterschiedlich sind die Depots Nachrichtenquelle: wikifolio 29 | 0 | 0 07.07.2021, 13:49 | Die Berkshire-Führung hält nicht allzu viel von Technologie-Aktien. Was kann das Depot von Altmeister Warren Buffett eigentlich? Und was kann es nicht? Artikel auf wikifolio weiterlesen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer