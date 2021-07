NEW YORK (dpa-AFX) - Bei der US-Großbank Bank of America (BofA) wandelt sich die Skepsis rund um den Softwarekonzern SAP zur Zuversicht. Die Experten der Bank unter Analyst Frederic Boulan attestierten dem Papier des Dax-Schwergewichts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie deutlich bessere Chancen als bisher. Gleich um zwei Schritte schraubten sie ihre Einstufung der Aktie hoch - von "Underperform" auf "Buy". Das Kursziel hob Boulan von 92 auf 150 (Kurs: 125,10) Euro an.

Die Aktien von SAP hätten sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt, sowohl zum Gesamtmarkt als auch zum Technologiesektor und zum Rivalen Oracle. Sie handelten mit deutlichen Abschlägen, hieß es in der Studie.