VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG 2021: ERFOLGREICHER GESCHÄFTSVERLAUF UND FORGESETZTES WACHSTUM



- Beschlüsse zu allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit gefasst

- Umsatzwachstum in Höhe von ca. 15% in den ersten fünf Monaten 2021

- Signale in allen Geschäftsbereichen stimmen positiv für das zweite Halbjahr



- Partnerschaft mit der REISSWOLF International AG im Bereich digitale Posteingangsverarbeitung



Weiterstadt, 07.07.2021. Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der MAX 21 AG (ISIN: DE000A3H2135), die aufgrund der Corona-Pandemie wie schon im vergangenen Jahr virtuell stattfand, haben die teilnehmenden Aktionäre allen Beschlussanträgen mit sehr großer Mehrheit zugestimmt. Neben der Wahl von Dr. Dirk Rohweder, der bereits seit März 2021 vom Amtsgericht als Nachfolger von Lars Ahns eingesetzt war, als Aufsichtsrat für die kommenden fünf Jahre, wurde insbesondere mit der Umfirmierung der Konzernholding in Binect AG eine wichtige Weichenstellung vollzogen, die der geschäftspolitischen Ausrichtung der Gesellschaft und der operativen Fokussierung Rechnung trägt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten können kurzfristig auf der IR-Website der Gesellschaft unter www.max21.de/investoren eingesehen werden.

In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr und der anschließenden Generaldebatte erläuterte der Vorstand ausführlich die Konzernzahlen sowie die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche und stellte diese in den Kontext der andauernden Pandemie sowie der übergeordneten strategischen Entwicklung. Mit positivem Gesamturteil: Trotz der Corona-bedingten Belastung des Neukundengeschäfts und einzelner Projektverschiebungen, konnte der Umsatz deutlich ausgebaut und ein klar positives Ergebnis erzielt werden. Gleichzeitig wurde die strategische Ausgangsposition für die künftige Entwicklung weiter verbessert und die Produkt- und Plattformharmonisierung konsequent vorangetrieben. Künftig sollen alle Binect-Produkte auf der weiterentwickelten Binect Enterprise-Softwarebasis umgesetzt werden. Das Produkt Binect Cube befindet sich bereits in der Betaphase, in einem weiteren Schritt ist die Umstellung von Binect Online API geplant.