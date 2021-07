Schulze will mehr globales Engagement gegen giftigen Elektroschrott

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) mahnt einen konsequenteren Umgang mit illegal entsorgtem Elektroschrott an. "Chemikalien kennen keine Grenzen", sagte Schulze mit Verweis auf das Ergebnis eines neuen Berichts der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den das Umweltministerium mitfinanziert hat.

Demnach führt die unsachgemäße Entsorgung von Elektroschrott vor allem in Entwicklungsländern zu gesundheitlichen Folgen. Giftige Chemikalien seien etwa bei Kindern für Entwicklungsstörungen verantwortlich, mahnt die WHO in ihrem Bericht. Es müsse weltweit mehr geschehen, um den Export von gefährlichen Elektroaltgeräten in Entwicklungsländer zu unterbinden, forderte die Umweltministerin. Um den Kampf gegen gefährliche Chemikalien in ärmeren Ländern zu unterstützen, wolle Deutschland dem UN-Weltprogramm UNEP eine Million Euro zur Verfügung stellen, kündigte Schulze an.