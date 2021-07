PANTAFLIX feiert Weltpremiere von GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG auf dem Filmfest München - Kinostart am 29. Juli 2021

15:45 Uhr DGAP-News: PANTAFLIX celebrates world premiere of GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG at the Munich Film Festival - Movie release on 29 July 2021 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

24.06.21 Pantaflix: Umsatz und Ergebnis sollen sich deutlich verbessern 4investors | Kommentare

24.06.21 DGAP-News: PANTAFLIX AG passes Corona pandemic endurance test in financial year 2020 - Significant increase in revenue and earnings expected in 2021 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

24.06.21 DGAP-News: PANTAFLIX AG besteht Härtetest der Corona-Pandemie im Geschäftsjahr 2020 - Erhebliche Steigerung von Umsatz und Ergebnis in 2021 erwartet EQS Group AG | Weitere Nachrichten

08.06.21 DGAP-News: PANTAFLIX stattet Hamburger Kult-Kino Abaton mit Streaming-Technologie aus und unterstützt bei der Digitalisierung des Geschäftsmodells EQS Group AG | Weitere Nachrichten