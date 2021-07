NORDLB stuft Grenke auf 'Halten'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Michael Seufert

Analysiertes Unternehmen: Grenke

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Grenke mit "Halten" und einem Kursziel von 40 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Auch wenn sich das Neugeschäft nach dem ersten Geschäftshalbjahr wegen der Corona-Pandemie noch deutlich rückläufig entwickele, zeigten sich im zweiten Quartal bereits deutliche Erholungstendenzen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv zu werten sei auch der Abschluss diverser Prüfverfahren, die zwar Verbesserungsbedarf in Teilbereichen feststellten, aber keine grundlegenden Zweifel am Geschäftsgebaren des Leasingspezialisten./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 14:10 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 14:18 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.