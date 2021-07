Gemeinsame Hauptversammlung der Nordzucker AG und der Nordzucker Holding AG bestätigt den Unternehmenskurs (FOTO) Braunschweig (ots) - Hohe Zustimmung in allen Fragen - Dividende beschlossen

Die diesjährigen Hauptversammlungen der Nordzucker AG und der Nordzucker Holding AG haben den Kurs des Unternehmens bestätigt und den Dividendenvorschlägen zugestimmt. Auch die vorgeschlagenen Kandidaten für die Wahlen in die Aufsichtsräte wurden mit großer Mehrheit gewählt.



Die Hauptversammlungen der Nordzucker AG und der Nordzucker Holding AG, mit einem Anteil von 83,8 Prozent deren größter und maßgeblicher Anteilseigner, fanden erstmals gemeinsam statt. Die Zusammenlegung bedeutet eine Vereinfachung der Organisation und des Aufwandes auch für die Aktionäre. Sie brauchen nur noch einen Hauptversammlungstermin, um ihre Aktionärsrechte für beide Gesellschaften wahrzunehmen. Die Versammlung wurde auf der Homepage der Nordzucker im Internet übertragen.



Das Geschäftsjahr 2020/21 der Nordzucker AG, über das der gemeinsamen Hauptversammlung berichtet wurde, ist mit einem EBIT von 81 Millionen Euro (Vorjahresverlust 15 Millionen Euro) abgeschlossen worden. Die Neuausrichtung der Vertriebsstrategie, die deutliche Verschlankung der Organisation und umfassende dauerhafte Kostenreduzierungen haben das operative Ergebnis von 81 Millionen Euro ermöglicht, wobei ein stabiles Marktumfeld den positiven Geschäftsverlauf gestützt hat. Auch konnte die Mehrheitsbeteiligung an Mackay Sugar Ltd. in Australien einen positiven Beitrag leisten.

Ausblick auf 2021/22 verspricht erneut Gewinn



"Von der Verbesserung unserer Kostenstruktur profitieren wir bei weiter stabilen Märkten im laufenden Jahr deutlich. Daher rechnen wir für dieses Jahr erneut mit einem deutlich positiven Ergebnis im Jahresabschluss", machte Dr. Lars Gorissen, CEO, deutlich.



Für die Zukunft setzt der Konzern auf Exzellenz in der gesamten Wertschöpfungskette. "Auf unserer Agenda stehen umfangreiche Maßnahmen. Die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie und unserer Exzellenz-Initiativen wird uns in den kommenden Jahren begleiten. Die Optimierung unserer Prozesse, eine fortschreitende Digitalisierung und weitere geplante Kostenreduktionen werden sich positiv auf unsere Ergebnisse auswirken", hob Gorissen hervor.