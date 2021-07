Hoher Optimismus als Warnsignal für den DAX

Bei unseren beiden im direkten Wettbewerb mit dem DAX stehenden wikifolios sind wir seit knapp drei Wochen durchgängig „einfach Long“ positioniert. In den vergangenen 2,5 Monaten gab es zudem nur zwei Tage, wo dies nicht der Fall war. Da hatten wir jeweils einen eintägigen Ausflug ins „Hebel Long“-Lager unternommen. Der DAX hat sich in dem gesamten Zeitraum nur moderat positiv entwickelt. Vor diesem Hintergrund war es zumindest kein Fehler, die zuvor erhöhten Verlustrisiken damals durch die Veränderung der Positionierung etwas rauszunehmen.

Entscheidend dafür war, dass die gerade im März noch sehr pessimistischen Trader an der Börse Stuttgart in dieser Phase zunehmend in das Bullen-Lager gewechselt sind. Das ist aus Sicht der Sentiment-Analyse ein Warnsignal, welches wir bei unserer Handelsstrategie entsprechend berücksichtigen. Aktuell liegt das Euwax Sentiment mit 6,52 Punkten sogar recht deutlich in der Pluszone. Die Mehrheit der Trader geht also davon aus, dass die Kurse beim DAX wieder steigen werden.