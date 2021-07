BERLIN (dpa-AFX) - Die weiter hohe Nachfrage nach Wohnmobilen hat der Caravan-Branche im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis beschert. Bei Wohnwagen hingegen ging die Zahl der Neuzulassungen wegen Lieferketten-Problemen zurück. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in Deutschland fast 62 600 Reisemobile und Wohnanhänger neu zugelassen, wie der Caravaning Industrie Verband (CIVD) am Mittwoch mitteilte. Das sind fast 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Bei einem Großteil der neu zugelassenen Fahrzeuge handelte es sich demnach um Reisemobile, die über einen eigenen Antrieb verfügen. Sie waren der alleinige Treiber des Wachstums: Die Zahl ihrer Neuzulassungen stieg um mehr als 22 Prozent auf rund 48 500 im ersten Halbjahr.