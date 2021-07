Dermapharm Holding SE beteiligt sich an CORAT Therapeutics GmbH

Grünwald, 7. Juli 2021 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln, erweitert über die Dermapharm AG die Unternehmensgruppe um eine Beteiligung im Bereich der Immuntherapie gegen COVID-19. Dazu hat Dermapharm heute einen Vertrag zur Beteiligung und Übernahme neuer Geschäftsanteile an der CORAT Therapeutics GmbH, mit Sitz in Braunschweig, abgeschlossen. Mit Vollzug der Kapitalerhöhung erlangt die Dermapharm AG zunächst 24,9 % der Anteile an dem Unternehmen, das ein Antikörper-Präparat zur Behandlung von COVID-19 entwickelt.

Die CORAT Therapeutics GmbH wurde im Mai 2020 gegründet und verfügt über Patente von Antikörpern zur Behandlung von humanen Infektionserkrankungen. Eine aktuelle Entwicklung zur Behandlung von hospitalisierten COVID-19 Patienten mit moderaten bis schweren Symptomen befindet sich bereits in der Phase Ib/II der klinischen Studie und reduziert in Versuchen die Anzahl an SARS-CoV-2 Viren in der Lunge um 99,4 %. Der Weltmarkt für diese Therapien wird gemäß internen Modellrechnungen von CORAT auf mindestens 5 Mrd. USD geschätzt. Der Markteintritt für die CORAT-Entwicklung wird für 2022 in der EU mit jährlichen Umsätzen im hohen dreistelligen Mio.-€-Bereich erwartet.

"Aktuell gibt es keine zugelassene, wirksame, antivirale spezifische Behandlung von hospitalisierten Patienten mit mittleren bis schweren COVID-19 Symptomen. Die Immunisierung mit Vakzinen bleibt der wichtigste Bestandteil zur Bekämpfung der Pandemie, wird aber das Auftreten schwerer Krankheitsverläufe nicht komplett verhindern. Daher stellt diese Therapie die notwendige Ergänzung dar. Mit der Beteiligung an der CORAT stellen wir nicht nur die notwendigen Mittel zur Beschleunigung der Entwicklung zur Verfügung, sondern auch unser Knowhow bei der Herstellung des Arzneimittels aus Antikörpern", kommentiert Dr. Hans-Georg Feldmeier, CEO der Dermapharm Holding SE, den Anteilserwerb.