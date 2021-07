Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ölpreise geraten erneut unter Druck - Berg- und Talfahrt setzt sich fort Die Ölpreise sind am Mittwoch nach anfänglichen Kursgewinnen unter Druck geraten. Die Berg- und Talfahrt an den Rohölmärkten hat sich so fortgesetzt. Am Dienstag waren die Rohölpreise zunächst auf mehrjährige Höchststände gestiegen, hatten danach …