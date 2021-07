Tagesausblick für 08.07.: DAX deutlich fester. Öl bleibt im Fokus!

Erneut wurde der Dip gekauft. Das Duell der Bullen gegen die Bären geht also weiter. Heute gelang des den Bullen die gestrigen Verluste wieder auszugeleichen. Unterstützung kam dabei vom freundlichen Rentenmarkt. Zudem meldeten einige Unternehmen schon erste Daten zum abgelaufenen Quartal. Diese Zahlen sahen mehrheitlich gut aus. Heute Abend wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht. Möglicherweise gibt es den Aktienmärkten Impulse.

Am Anleihemarkt wirkten die zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten nach. Zudem deutet der deutliche Rückgang der Anleiherenditen in den USA daraufhin, dass die Konjunktur möglicherweise doch nicht so stark in Fahrt kommt wie vor einigen Wochen noch erwartet. So verlor die Rendite 10jähriger Bundesanleihen seit Monatsbeginn bereits zehn Punkte auf Minus 0,31 Prozent. Heute Abend wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Möglicherweise gibt es den Rentenmärkten signifikante Impulse. Bei den Edelmetallen weiß aktuell nur Gold Profit aus dem Rückgang der Anleiherenditen zu schlagen. Das gelbe Edelmetall setzte sich heute oberhalb von 1.800 US-Dollar pro Feinunze fest.

Die anhaltenden Diskussionen unter den OPEC+ Staaten über den künftigen Kurs der Ölförderquoten führten in den vergangenen beiden Handelstagen zu einem deutlichen Kursrückgang. Lange Zeit wurde eine Fortsetzung des restriktiven Kurses und damit ein mögliches Angebotsdefizit seitens der OPEC+ Staaten verfolgt. Nun gibt es Stimmen, die den Ölhahn eher früher als später gern wieder aufdrehen würden. Dies drückt gemeinsam mit einer nachlassenden Konjunktureuphorie auf den Ölpreis.