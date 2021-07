Deutsche Anleihen legen erneut zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,25 Prozent auf 174,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,30 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Schon am Dienstag waren die Anleihekurse gestiegen. Händler erklärten die Bewegung zum einen mit schwachen Konjunkturdaten aus Europa und den USA. Zum anderen wurde auf sinkende Renditen am US-Anleihemarkt verwiesen, die Ausdruck einer geringeren Konjunkturzuversicht sein könnten. Beobachter waren sich jedoch nicht ganz einig, was den Renditefall letztlich ausgelöst hat.