WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch kaum verändert geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX rutschte nach Zuwächsen am Vormittag im weiteren Verlauf ins Minus, drehte zum Handelsende aber wieder ins Plus und legte um 0,02 Prozent auf 3438,94 Punkte zu. Am Vortag hatte der ATX 1,4 Prozent an Wert eingebüßt.

In Wien gab es kaum Meldungen von Unternehmen. Aktien aus dem Ölbereich setzten ihren Abwärtsschub vom Dienstag - nach einer kurzfristigen Erholungsbewegung am Vormittag - fort. Die OMV -Anteilsscheine verloren weitere 0,7 Prozent, nachdem sie bereits am Vortag um 2,8 Prozent abgerutscht waren. Die Papiere des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gaben 2,5 Prozent nach. Hier hatte das Minus am Dienstag sogar 4,4 Prozent betragen.