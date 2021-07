LEVC-Chef Hofmann fordert von der Automobilindustrie eine neue Mentalität, um die Transformation hin zur E-Mobilität in der Post-Corona-Ära zu beschleunigen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München/Ansty (ots) -- LEVC wird bis 2025 CO2-neutral produzieren"Wir leben in der Zeit des stärksten Wandels in der Automobilindustrie seitihren Anfängen vor 130 Jahren. Der globale Trend zur Nachhaltigkeit undEmissionsfreiheit steht dabei scheinbar in direktem Gegensatz zu der steigendenNachfrage nach E-Commerce und Hauslieferdiensten, der durch die Pandemie weiterbeschleunigt wurde", sagte Jörg Hofmann, Vorstandsvorsitzender desElektroautoherstellers LEVC (London EV Company) auf den "Future Tech Days" desVerbandes der Automobilindustrie (VDA) in München. Gefordert seien deshalb neueGeschäftsmodelle."Start-up-Denke, der Fokus auf technische Innovation und schnelle und flexibleZusammenarbeit mit unseren Zulieferern - das sind die Voraussetzungen dafür,dass wir als Autoindustrie das Ziel 'Null-Emissionen' auch wirklich erreichen",sagte Hofmann anlässlich seiner Keynote-Rede vor rund 150 Experten ausWissenschaft, Start-ups und innovativen Familienunternehmen. Der langjährigeAutomanager forderte, den politischen Impulsen aus Abgasvorschriften,Umweltzonen, teilautonomem Fahren und dem veränderten Konsumverhalten derKunden, die zunehmend umweltgerechte Mobilität fordern und E-Commerce gegenüberaufgeschlossen sind, nun auch wirklich einen neuen Gestaltungswillen derAutohersteller folgen zu lassen. "Wir bei LEVC gehen mit gutem Beispiel voran",so Hofmann. Das Unternehmen kündigte in München seine Absicht an, seine gesamteProduktion bis 2025 CO2-neutral umzugestalten. Schon heute hat das Unternehmenden Abfall um 40% reduziert, werden 90% der Verpackungen wiederverwertet, undRegenwasser deckt 60% des Wasserbedarfs der britischen Fabrik ab. Geplant istaußerdem, die Solaranlagenfläche von 3500 qm auf mehr als 30.000 qm fast zuverzehnfachen. Die Zulieferer werden aufgefordert, bis 2030 CO2-neutral zu sein.Als Beispiele für eine CO2-freie Mobilität nannte der CEO drei Kern-Projekte:- Die Zusammenarbeit mit mehreren Zulieferern und Instituten für ein drahtlosesTaxi-Schnellladesystem, das derzeit in Köln getestet wird.- Der neue Elektro-Van VN5, ein Projekt, das von der Konzeption bis zurMarkteinführung weniger als zwei Jahre dauerte, und dies trotz derEinschränkungen durch die Corona-Pandemie. Dabei arbeiteten jungeTechnologiefirmen, Mittelständler und LEVC eng zusammen und antizipiertenbereits die immer strenger werdenden gesetzlichen Umweltauflagen. Der VN5erschließt ein neues Marktsegment und bietet Flottenbetreibern null Emissionund null "Reichweitenangst" mit seinen 500 km Reichweite.- Letzte Woche stellte die britische Marke Ihren Plan vor, den weltweit ersten