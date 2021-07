Litauen und Belarus weisen gegenseitig Botschaftspersonal aus

VILNIUS/MINSK (dpa-AFX) - Das EU-Land Litauen hat als Reaktion auf die Ausweisung seines Botschaftspersonals aus Belarus am Mittwoch fast alle Diplomaten des Nachbarlandes zur Ausreise aufgefordert. Das litauische Außenministerium in Vilnius wies die belarussische Botschaft an, das diplomatische Personal bis zum 12. Juli bis auf einen Mitarbeiter zu reduzieren. Bis zu drei Angestellte dürfen der Mitteilung zufolge zudem für technischen Dienst im Land bleiben.

Die Führung in Minsk hatte am Dienstag beschlossen, die diplomatische Vertretung Litauens in Belarus wegen eines "offen feindseligen Schritts" auf ein Minimum zu reduzieren. Litauen hatte zuvor der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und ihrem Team einen offiziellen Status eingeräumt. Sie wurden in dem baltischen EU-Land als belarussische demokratische Vertretung akkreditiert.