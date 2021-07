Die Wall Street heute wieder mit einer Achterbahnfahrt: erst nach oben, dann nach unten, dann wieder nach oben. Nach wie vor läuft die Party, und das obwohl eigentlich schon längst eine Flucht in die Sicheheit stattfinde

Die Wall Street heute wieder mit einer Achterbahnfahrt: erst nach oben, dann nach unten, dann wieder nach oben. Nach wie vor läuft die Party, und das obwohl eigentlich schon längst eine Flucht in die Sicheheit stattfindet: die Renditen für US-Staatsanleihen fallen weiter, der Dollar wird immer stärker (Euro-Dollar unter 1,18) - und auch der Ölpreis fällt weiter. Gleichzeitig sind es weiterhin die wenigen großen Tech-Werte, die die Indizes an der Wall Street halten. Die Märkte spielen offenkundig bereits den kommenden Abschwung der Konjunktur, der sich früher oder später dann auch auf die Aktienmärkte auswirken würde. Noch aber wird getanzt auf der Titanic - von einem Eisberg will man nichts wissen..

Das Video "Titanic - und Eisberg!" sehen Sie hier..