Dieselskandal geht in eine neue Runde - Jetzt auch Musterfeststellungsklage gegen die Daimler AG - Verbraucher können jetzt ohne Kostenrisiko klagen!

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dr. Marco Rogert, Partner der Kanzlei Rogert und Ulbrich, der alsProzessvertreter des Vzbv an der erfolgreichen ersten Musterfeststellungsklagegegen VW beteiligt war, erläutert: "Nach ersten Informationen umfasst diese neueKlage des Vzbv verschiedene Modelle der Mercedes GLC- und GLK- Reihe, die einemamtlichen Rückruf unterliegen. Im Einzelnen geht es um die folgenden Modelle:GLC 220 d 4Matic, GLC 250 d 4Matic,GLK 200 CDI, GLK 220 CDI, GLK 220 CDI 4Matic,GLK 220 BlueTec, GLK 250 BlueTec.Dabei geht es um verbaute Motoren mit derBezeichnung: OM 651." Weitere Infos auf: http://www.klage-daimler.deAktuell beschäftigten bundesweit bereits tausende Klagen von Einzelklägern gegenden Stuttgarter Fahrzeughersteller vorwiegend die Landgerichte. Der Vorwurf:Daimler habe sittenwidrig und mit Schädigungsvorsatz unzulässigeAbschalteinrichtungen in Fahrzeugen vieler Modelle verbaut, was einenSchadensersatzanspruch nach § 826 BGB begründen kann.Damit stellt sich Daimler- Kunden dieselbe Frage wie damals VW- Kunden: Einzelnklagen oder sich der Musterfeststellungsklage anschließen? Dazu sollte manwissen, dass die umgangssprachlich oft falsch als "Sammelklage" bezeichneteMusterfeststellungsklage allein der Feststellung dient, ob bzw. dass in gleicherArt geschädigten Verbrauchern ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber demUnternehmen zusteht, was dafür verantwortlich ist. Betroffene Verbraucher könnendabei kostenlos gebündelt an dieser Klage teilnehmen und einheitlich klärenlassen, ob ein Schadensersatzanspruch grundsätzlich besteht. Entschädigt werdensie dadurch jedoch dann im Einzelnen noch nicht. Vielmehr müssen Verbraucher,die eine wirksame Anmeldung zum Klageregister und Teilnahme an derMusterfeststellungsklage nachweisen können, im Anschluss an dasMusterfeststellungsverfahren eine weitere, individuelle Klage erheben