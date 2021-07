Vertex erleichtert Online-Händlern mit Taxamo Assure die Einhaltung der neuen EU-Vorschriften zur Umsatzsteuer für den E-Commerce

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX) und seine Tochtergesellschaften („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat die Einführung seiner neuen Lösung Taxamo Assure by Vertex bekannt gegeben, die den Verkaufsabschluss im Bereich E-Commerce unterstützt und verbessert. Am 1. Juli 2021 sind die neuen Umsatzsteuerregeln für E-Commerce-Verkäufe in die EU in Kraft getreten. Mit der Assure-Lösung stellen Online-Händler sicher, dass ihre davon abgedeckten Verkäufe vollständig mit dem komplexen Prozess der Umsatzsteuerberechnung und der Meldepflicht für Pakete mit einem Wert von 150 € oder weniger konform sind.



Die neuen EU-Umsatzsteuerregeln umfassen Änderungen von Raten, Schwellenwerten und Überweisungsprozessen für alle Händler, die per E-Commerce Artikel in die EU verkaufen, und bringen somit zusätzliche Compliance-Auflagen und mehr Komplexität mit sich. Assure bietet Online-Händlern eine Komplettlösung in Form eines innovativen Pay-as-you-go-Produkts, mit der sie ihre Verpflichtungen gemäß den neuen Vorgaben erfüllen können. Der Verkäufer zahlt eine Gebühr pro Paket und Vertex kümmert sich dafür um die Umsatzsteuerverpflichtungen – von der Berechnung über die Registrierung bis hin zur Einziehung und Überweisung. Die Lösung lässt sich nahtlos in den Checkout-Prozess integrieren und steuert die Umsatzsteuerberechnung und Rechnungsstellung für die abgedeckten Verkäufe von Händlern in die EU in Echtzeit. Während der Online-Händler Bestellungen bearbeitet, werden die Transaktionsdetails aufgezeichnet, und Taxamo erhebt und überweist die anfallende Umsatzsteuer.

„Unsere Lösung Taxamo Assure bietet Verkäufern eine Komplettlösung, die Umsatzsteuerberechnungen in Echtzeit und den Meldeprozess automatisiert“, so John McCarthy, President of E-Commerce bei Vertex. „Die Lösung vereinfacht den gesamten Prozess für die Händler und bietet ihnen die nötigen Tools, um die Auflagen für Online-Verkäufe zu erfüllen. So können sie sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren, z. B. die Verbesserung des Kundenerlebnisses und das Wachstum ihres Geschäfts.“

Die Assure-Lösung ist für die einfache Integration in den bestehenden E-Commerce-Verkaufsprozess von Händlern konzipiert und unterstützt Integrationen über direkte APIs und ausgewählte E-Commerce-Plug-ins. Dadurch wird der Online-Verkauf erleichtert, was wiederum die Verkaufszahlen ankurbelt.