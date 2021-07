Huawei beschleunigt die digitale Reise des Bildungswesens und schafft neue gemeinsame Werte

SHENZHEN, China, 7. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Der Huawei Global Intelligent Education Summit 2021 unter dem Motto „Accelerate the Digital Journey of Education: New Value Together" - hat heute online begonnen. Huawei schlug das „3/3/9"-Prinzip als Grundlage für die szenarienübergreifende Bildungslösung vor, die die digitale Aufrüstung der Bildungsbranche beschleunigen soll. Gemeinsam mit seinen Partnern möchte Huawei neue gemeinsame Werte schaffen, indem das Unternehmen innovative Lehrmethoden, integrative Bildungsressourcen, verbesserte Forschungsfähigkeiten und optimierte Managementansätze ermöglicht.

„Die Bildungsbranche erkennt, dass eine tiefe Integration von Lehre und Technologie unabdingbar ist. Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie notwendig intelligente Bildung ist. In Zukunft werden Lehre, Management und Forschung vollständig bewusst, vollständig vernetzt und vollständig intelligent sein. Gemeinsam mit Lösungspartnern in der Bildungsbranche wird Huawei unseren Kunden helfen, sich schneller in Richtung einer intelligenten Bildung für alle Szenarien zu entwickeln.", erklärte Thomas Xu, Präsident des Global Government Sales von Huawei Enterprise BG.

„Neue IKT-Technologien treiben die innovative Praxis der Hochschulbildung aktiv voran. Das Konzipieren und Organisieren von Schulungen, die auf dem Aufbau von Kapazitäten basieren, kann den Partneruniversitäten effektiv dabei helfen, das Problem der unzureichenden Fähigkeiten der Lehrer in Bezug auf die IKT-Anwendung zu lösen. Unternehmen spielen im Rahmen des IKT-gesteuerten Hochschul-Innovationsmodells eine wichtige Rolle bei der Forcierung und Förderung der Anwendung von IKT-Technologien in der höheren Bildung." so Prof. Zhao Jianhua, Senior-Experte am International Centre for Higher Education Innovation under the Auspices of UNESCO (UNESCO-ICHEI).

Durch den Aufbau einer intelligenten Bildungsplattform zielt die intelligente Bildungslösung von Huawei darauf ab, die Anforderungen verschiedener Campus-Service-Szenarien zu erfüllen, eine Vielzahl von Lehranwendungen zu unterstützen und Intelligenz in alle Aspekte des Lehrens, Lernens, Managements und der Forschung zu integrieren.", erläuterte Frank Huang, Direktor der globalen Bildungs- und Gesundheitsindustrie von Huawei Enterprise BG.