Monoklonale Antikörper CTLA-4 und CD40 von Biocytogen/Eucure Biopharma von FDA für klinische Phase-II-Studien zugelassen

Boston und Peking (ots/PRNewswire) - Eucure Biopharma, eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3218815-1&h=2542171644&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3218815-1%26h%3D1443039760%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biocytogen.com%252F%26a%3DBiocytogen&a=Biocytogen , die sich der Entwicklung von Antikörpermedikamenten mitunabhängigen Rechten am geistigen Eigentum verschrieben hat, hat die Genehmigungvon zwei klinischen Phase-II-Studien für YH001 (Anti-CTLA-4) und YH003(Anti-CD40) durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) in denUSA bekannt gegeben.In einer nicht-randomisierten, multizentrischen klinischen Phase-II-Studie wirddie Verwendung von YH001 in Kombination mit dem monoklonalenAnti-PD-1-Antikörper (Toripalimab) von Junshi Biosciences zur Behandlung vonfortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und hepatozelluläremKarzinom (HCC) untersucht. Eine offene, multizentrische Studie der Phase II wirddie Sicherheit und Wirksamkeit von YH003 in Kombination mit Toripalimab für dieBehandlung von PD-1-resistentem nicht-resezierbarem/metastasierendem Melanom unddem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (PDAC) bewerten. Bei beiden Studienhandelt es sich um multiregionale klinische Studien, die in den USA, Australienund China durchgeführt werden. Die klinische Phase-II-Studie YH003 in Australienwurde im Mai 2021 von der australischen Regulierungsbehörde genehmigt, nachdemim Mai 2020 eine Phase-I-Studie mit steigender Dosierung gestartet wurde.Dr. Yuelei Shen, Vorsitzender und CEO von Biocytogen und Eucure Biopharma,erklärte, dass die Zulassungen einen "Meilenstein" für Eucure Biopharmabedeuten. "In nur einem Jahr sind beide Produkte von australischen klinischenPhase-I-Studien zu Phase-II-Studien mit FDA-Zulassung geworden. Das stellt nichtnur eine Bestätigung der klinischen Sicherheit und der vorläufigen Wirksamkeitdieser beiden Produkte dar, sondern auch eine Bestätigung derWirkstoffforschungsplattform und des In-vivo-Screening-Modells von Biocytogen.Ich freue mich sehr, dass das Eucure-Team die klinische Entwicklung so effizientvorantreiben konnte. Wir werden die klinischen Studien mit YH001 und YH003 inChina und auf der ganzen Welt weiterhin aktiv fördern. Mit unserer RenMiceHiTS-Plattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3218815-1&h=3578730315&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3218815-1%26h%3D2426873776%26u%3Dhttps%253A%252F%252Frenmab.com%252Fabout-hits-platform%252F%26a%3DRenM