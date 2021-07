Tilrays Tochtergesellschaft Aphria RX GmbH vollendet erste erfolgreiche Ernte und Lieferung von in Deutschland angebautem medizinischem Cannabis

Tilray, Inc. (NASDAQ | TSX: TLRY), ein globaler Vorreiter in der Cannabisforschung sowie dem Anbau, der Produktion und dem Vertrieb von Cannabis, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Deutschland, Aphria RX GmbH, die erste erfolgreiche Ernte von in Deutschland angebautem medizinischem Cannabis für den Vertrieb an deutsche Apotheken abgeschlossen hat. Die Ernte von medizinischem Cannabis ist die erste, die unter dem Standard der European Good Manufacturing Practices (EU GMP) in Tilrays hochmoderner 6.000 Quadratmeter großer Indoor-Anlage in Neumünster, Deutschland, angebaut wurde. Der anschließende Vertrieb, der von einem Distributor im Auftrag der Deutschen Cannabisagentur und in Übereinstimmung mit allen pharmazeutischen und betäubungsmittelrechtlichen Anforderungen durchgeführt wurde, unterstreicht Tilrays starke Verankerung und operative Exzellenz im wichtigsten medizinischen Cannabismarkt in Europa.

„Unsere Ernte in Deutschland stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um Patienten und medizinischem Fachpersonal in Deutschland Zugang zu qualitativ hochwertigem und vertrauenswürdigem medizinischem Cannabis zu gewähren“, so Denise Faltischek, Head of International und Chief Strategy Officer bei Tilray. „Es ist ein Beleg für die Professionalität und das Engagement unseres Teams, dass wir trotz der Herausforderungen einer globalen Pandemie auf dem richtigen Weg geblieben sind, um als erster lizenzierter Produzent medizinisches Cannabis in Deutschland anzubauen. Unsere Leistung wäre ohne das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und der Deutschen Cannabisagentur nicht möglich gewesen, wofür wir uns herzlich bedanken.“

Seitdem Deutschlands Gesetz über Cannabis als Arzneimittel im März 2017 in Kraft getreten ist, hat sich das Land ausschließlich auf Importe verlassen, um den wachsenden medizinischen Bedarf zu decken, der derzeit auf weit über 100.000 Patienten geschätzt wird. Tilrays aktuelle heimische Ernte und Produktion wird einen unverzichtbaren Beitrag dazu leisten, dass der Bedarf der Patienten mit Produkten von höchster Qualität für medizinisches Cannabis gedeckt wird, während gleichzeitig die Abhängigkeit von importiertem Angebot verringert wird.