Cancom beruft neuen Chief Operating Officer

Cancom meldet am Mittwochnachmittag eine Vorstands-Personalie. Man bestelle Rüdiger Rath zum Vorstandsmitglied mit Wirkung zum 1. Oktober 2021, kündigt das Münchener IT-Unternehmen an. Im Cancom-Vorstand soll Rath die Position des Chief Operating Officers übernehmen. Rath war zuletzt Head of Europe der Logicalis Group.„Wir kennen uns bereits seit vielen Jahren und ich schätze ihn persönlich als kompetenten Kollegen mit ...