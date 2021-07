BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Andrew Wood

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 156,10

Kursziel alt: 156,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Delivery Hero mit "Outperform" und einem Kursziel von 156,10 Euro in die Bewertung aufgenommen. Trotz in seinen Augen langfristig guter Perspektiven für die Essenslieferbranche blickt Analyst Andrew Wood in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie vorsichtig auf die kurzfristige Entwicklung. Die Unternehmen befänden sich in einem harten Wettbewerb und die Geschäftsmodelle wandelten sich rasch. Am Ende würden nur die größten und dominantesten übrig bleiben. Delivery Hero habe viel Marktmacht und bewege sich zumindest in Richtung Profitabilität. Insofern sei die Aktie sein Sektorfavorit./mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 15:33 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.