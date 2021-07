Cherry AG: Notification on the implementation of stabilisation measures NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Munich, 07 July 2021

Cherry AG

Notification in accordance with Article 5 (4) b) and (5) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse ("Market Abuse Regulation") of 16 April 2014 and in accordance with Article 6 (2) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 on the implementation of stabilisation measures

Cherry AG (contact: Bernd Wagner; +49 9643 2061-528) hereby gives notice that the Stabilisation Manager named below undertook stabilisation (within the meaning of Article 3.2(d) of the Market Abuse Regulation (EU/596/2014)) in relation to the offer of securities, as set out below:

Securities:

Issuer: Cherry AG Guarantor (if any): Not applicable Aggregate nominal amount: 12,995,000 Description: No-par value shares

ISIN DE000A3CRRN9 Offer price: EUR 32.00 Stabilisation Manager: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Existence and maximum size of

over-allotment option:

1,695,000 no-par value shares Stabilisation market place: Frankfurt Stock Exchange, Xetra

Stabilisations:

3,795 XETR 29 June 2021 17:12:46 31.96 5,000 XETR Sum

29 June 2021 31.973

Weighted average price 350,000

Total

2 July 2021 31.4025

Weighted average price 108,000

5 July 2021 31.9726

Weighted average price 74,450

Total

6 July 2021 31.9226

Weighted average price 1,950

7 July 2021 31.9794

Weighted average price 3,700

Total

Sum

(29/06/21-02/07/21) Weighted average price (EUR) Total 31.8583 538,100

DISCLAIMER

This announcement is for information purposes only and should not be construed as a recommendation or offer to subscribe for or otherwise acquire or dispose of securities in any jurisdiction.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia, the "United States"). Any securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States absent such registration, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act, in each case in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States.

