Prestonsstylez New Custom Electronics (Photo: Business Wire)

FW Promo, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von ADMQ, hat diese kundenspezifische Elektronik für Preston entwickelt und produziert. Diese Artikel wurden bereits geliefert und können jetzt auf der offiziellen Website von Preston, https://prestonsstylez.com/, erworben werden. Sehen Sie sich diese Artikel an:

Fire Headphones: https://prestonsstylez.com/products/fire-headphones Fire Keyboard: https://prestonsstylez.com/products/fire-keyboard Fire Gamer Mouse: https://prestonsstylez.com/products/fire-gamer-mouse

Prestons offizielle Links:

Marc Johnson, CEO von ADM Endeavours, sagte: „FW Promo, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von ADM Endeavours, Inc. (OTCQB: ADMQ), freut sich sehr, Teil dieser neuen Warenkategorie für Prestons Fire Merch-Produktlinie zu sein. Diese neue Produktlinie wird den Umsatz von FW Promo kurzfristig und in Zukunft durch Nachbestellungen steigern.“

Über ADMQ: Seit 2010 hat unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft Just Right Products, Inc. ihren Umsatz kontinuierlich gesteigert und erreichte im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 5,1 Millionen USD. Das Unternehmen verkauft „Alles, was ein Logo hat“ auf seiner Website www.JustRightProducts.com und entwickelt Produkte, die von individuellen Visitenkarten über Kaffeebecher und T-Shirts bis hin zu Stiefeln reichen, und zehntausende weiterer einzigartiger Produkte, aus denen man wählen kann. Just Right Products, Inc. betreibt ein vielfältiges, vertikal integriertes Unternehmen in der Gegend von Dallas/Fort Worth. Es besteht aus einer Einzelhandelsverkaufsabteilung, einer Siebdruckproduktion, einer Stickereiproduktion, einer digitalen Produktion, einer Import-Großhandelsbeschaffung und einer Abteilung für Uniformen.