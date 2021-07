Wo die Sonne aufs Meer trifft Schwimmender Offshore-Solarpark unterstützt Einsatz für Klimaneutralität in Singapur Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 08.07.2021, 02:31 | 1 | 0 | 0 08.07.2021, 02:31 | SHENZHEN, China, 8. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Der Markt für Solarenergie heizt sich weltweit auf, und immer mehr Länder beteiligen sich am „Race to Zero", einer weltweiten Kampagne, deren Ziel es ist, die Unterstützung von Unternehmen, Städten, Regionen und Investoren für eine gesunde, widerstandsfähige, kohlenstofffreie Erholung zu gewinnen", wie es bei den Vereinten Nationen heißt. Dabei handelt es sich um gemeinsame, weltweite Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel. Singapur, ein kleiner und ressourcenknapper Stadtstaat, macht dabei keine Ausnahme. Die Insel ist jetzt die Heimat eines der weltweit größten schwimmenden Offshore-Photovoltaik (PV)-Parks, ein 5-MW-Peak-Projekt, das in der Straße von Johor aufgebaut wurde. Die Größe der von der Sunseap Group, einem Anbieter von Solarenergielösungen in Singapur, entwickelten fünf Hektar große Solaranlage auf dem Meer entspricht der Fläche von fünf Fußballfeldern. Mit 13.312 Sonnenkollektoren, 40 Wechselrichtern und mehr als 30.000 Schwimmern werden schätzungsweise bis zu 6.022.500 kWh Energie pro Jahr produziert, die für 1250 Vier-Zimmer-Wohnungen auf der Insel ausreichen und schätzungsweise 4258 Tonnen Kohlendioxid ausgleichen. Solarenergie: Singapurs natürlicher nächster Schritt im Kampf gegen den Klimawandel 2021 hat die Regierung von Singapur den „Singapore Green Plan 2030" angekündigt. Diese landesweite Initiative zur Förderung der nationalen Agenda Singapurs für nachhaltige Entwicklung folgte auf die Ankündigung im Jahr 2020, laut der Singapur seine Treibhausgasemissionen bis 2050 halbieren wird. Ziel ist es, Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen. Das kann aber nur gelingen, wenn das Land seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen deutlich reduziert. Die Suche nach alternativen Methoden zur Stromerzeugung ist daher unerlässlich, da 97 % des Stroms in Singapur mit Erdgas erzeugt werden. Aufgrund seiner geringen Größe hat Singapur keinen Zugang zu natürlichen und erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Wasserkraft. Da Singapur allerdings fast am Äquator liegt, verzeichnet es eine hohe durchschnittliche jährliche Sonneneinstrahlung. Einfach gesagt scheint fast immer die Sonne. Eines der Hauptziele des Green Plan 2030 ist es, die Nutzung von Solarenergie bis 2025 auf 1,5 GW-Peak zu vervierfachen. Nach weiteren Plänen sollen bis 2030 sogar 2 GW-Peak erreicht werden. Seite 2 ► Seite 1 von 3





